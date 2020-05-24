Володин обвинил США в попытке дестабилизировать ситуацию в РФ

США добились своего преимущественного положения в мире за счёт ослабления других государств и, стремясь сохранить свои позиции, пытаются дестабизировать ситуацию в России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Его словам приводятся на сайте нижней палаты парламента.

По словам Володина, американцы действуют с помощью вбросов дезинформации по темам коронавируса и рейтингов власти в РФ. Ранее американское информационное агентство Bloomberg опубликовало искажённые данные о количестве коек в России, а также дало неверную информацию о падении рейтинга Владимира Путина в апреле со ссылкой на ВЦИОМ. В обоих случаях российские дипломаты потребовали опровержений.

Bloomberg исправило статью о COVID-19 в России после критики посольства РФ

Володин также отметил, что атаки США направлены на дискредитацию президента России и ключевых институтов власти.

«США не нужна сильная Россия. Их цель — сделать страну как можно слабее, а затем ее расчленить – такой план у них есть, и они от него не отказались», - заявил председатель Госдумы.

Попытки вмешательства во внутренние дела России со стороны США свидетельствуют об усилении позиции Москвы, их цель — разрушить Россию, а задача российской стороны — не допустить этого, подчеркнул он.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Федоренко
ТЕГИ:Вячеслав ВолодинВладимир ПутинСША
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