Володин обвинил США в попытке дестабилизировать ситуацию в РФ
США добились своего преимущественного положения в мире за счёт ослабления других государств и, стремясь сохранить свои позиции, пытаются дестабизировать ситуацию в России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Его словам приводятся на сайте нижней палаты парламента.
По словам Володина, американцы действуют с помощью вбросов дезинформации по темам коронавируса и рейтингов власти в РФ. Ранее американское информационное агентство Bloomberg опубликовало искажённые данные о количестве коек в России, а также дало неверную информацию о падении рейтинга Владимира Путина в апреле со ссылкой на ВЦИОМ. В обоих случаях российские дипломаты потребовали опровержений.
Володин также отметил, что атаки США направлены на дискредитацию президента России и ключевых институтов власти.
«США не нужна сильная Россия. Их цель — сделать страну как можно слабее, а затем ее расчленить – такой план у них есть, и они от него не отказались», - заявил председатель Госдумы.
Попытки вмешательства во внутренние дела России со стороны США свидетельствуют об усилении позиции Москвы, их цель — разрушить Россию, а задача российской стороны — не допустить этого, подчеркнул он.
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