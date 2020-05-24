Володин обвинил США в попытке дестабилизировать ситуацию в РФ

США добились своего преимущественного положения в мире за счёт ослабления других государств и, стремясь сохранить свои позиции, пытаются дестабизировать ситуацию в России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Его словам приводятся на сайте нижней палаты парламента.

По словам Володина, американцы действуют с помощью вбросов дезинформации по темам коронавируса и рейтингов власти в РФ. Ранее американское информационное агентство Bloomberg опубликовало искажённые данные о количестве коек в России, а также дало неверную информацию о падении рейтинга Владимира Путина в апреле со ссылкой на ВЦИОМ. В обоих случаях российские дипломаты потребовали опровержений.