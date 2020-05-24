ВЦИОМ и посольство РФ ответили Bloomberg по поводу рейтинга Путина

Реальный рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину находится на уровне 67-68%, а позитивная оценка его работы среди россиян — 61-63%, заявил директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров. Так он ответил на публикацию американского агентства Bloomberg, которое со ссылкой на ВЦИОМ сообщило о снижении рейтинга Путина до 27% в апреле, пишет «Газета.ру».

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С заявлением по поводу графика в статье Bloomberg уже выступило и посольство России в США. Там отметили, что редакция агентства демонстрирует неуважение к читателям, по-видимому, считая, что те не проверят данные по первоисточнику.

«Рассчитываем на порядочность редакции. Призываем проявить профессионализм и объективность, разместить реальные показатели доверия и принести извинения своей аудитории за очередную дезинформацию», - говорится на официальной странице дипломатического представительства.

Как напоминает RT, российские дипломаты ранее уже просили Bloomberg опровергнуть опубликованные агентством недостоверные данные о количестве больничных коек в России.

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ФОТО: РИА Новости/ Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Фейковые НовостиРоссийское ПосольствоСШАВладимир Путин
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