ВЦИОМ и посольство РФ ответили Bloomberg по поводу рейтинга Путина

С заявлением по поводу графика в статье Bloomberg уже выступило и посольство России в США. Там отметили, что редакция агентства демонстрирует неуважение к читателям, по-видимому, считая, что те не проверят данные по первоисточнику.

«Рассчитываем на порядочность редакции. Призываем проявить профессионализм и объективность, разместить реальные показатели доверия и принести извинения своей аудитории за очередную дезинформацию», - говорится на официальной странице дипломатического представительства.

Как напоминает RT, российские дипломаты ранее уже просили Bloomberg опровергнуть опубликованные агентством недостоверные данные о количестве больничных коек в России.

