Bloomberg исправило статью о COVID-19 в России после критики посольства РФ

После критики со стороны российского посольства в США в статье американского агентства Bloomberg о распространении коронавирусной инфекции в РФ появились правки. Как отмечает ТАСС, их внесли в подписи к графику, который иллюстрирует данные Всемирного банка (ВБ) о числе больничных коек в России и странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Ранее, согласно графику, в России числилось лишь 3,8 больничной койки на тысячу населения, в то время как в странах ОЭСР в среднем 8,2. При этом, оригинальные данные с сайта ВБ – по сведениям на 2013 год – прямо противоположные: 8,2 в России против 3,8 в среднем по ОЭСР, отмечает РЕН ТВ.

В посольстве России в США обвинили Bloomberg в откровенной лжи и потребовали опровержения, подчеркивает RT.