Bloomberg исправило статью о COVID-19 в России после критики посольства РФ
После критики со стороны российского посольства в США в статье американского агентства Bloomberg о распространении коронавирусной инфекции в РФ появились правки. Как отмечает ТАСС, их внесли в подписи к графику, который иллюстрирует данные Всемирного банка (ВБ) о числе больничных коек в России и странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Ранее, согласно графику, в России числилось лишь 3,8 больничной койки на тысячу населения, в то время как в странах ОЭСР в среднем 8,2. При этом, оригинальные данные с сайта ВБ – по сведениям на 2013 год – прямо противоположные: 8,2 в России против 3,8 в среднем по ОЭСР, отмечает РЕН ТВ.
В посольстве России в США обвинили Bloomberg в откровенной лжи и потребовали опровержения, подчеркивает RT.
Между тем, НСН напоминает, что посольство РФ в Лондоне направило в редакцию Financial Times письмо от министерства иностранных дел России, в котором содержится требование опровержения сведений из опубликованной стати о якобы занижении российской стороной показателей смертности от коронавируса. В российской дипломатической миссии подчеркнули, что все детали позднее озвучит посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
Помимо британской Financial Times публикацией, ставящей под сомнение показатели летальности от заболевания COVID-19, отметилась также американская The New York Times. Комиссия Госдумы РФ попросила МИД принять в отношении этих изданий соответствующие меры вплоть до лишения аккредитации.
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