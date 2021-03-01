Володин обсудит с главой ПАСЕ санкции против России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудит с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендриком Дамсом санкции в отношении России.
«15 марта планируется встреча с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендриком Дамсом», — цитирует РИА ФАН председателя Госдумы.
Кроме того, Володин рассказал журналистам, что антироссийские санкции «принимаются необоснованно, без обсуждения».
«Вопрос: для чего тогда ПАСЕ? Это и многое другое мы обсудим. Нам важно поддерживать диалог», — добавил спикер.
Политик считает, что парламентские структуры Европы принимают директивные решения, чем вредят самим себе, и даже если потери от введения ограничений против РФ будут скомпенсированы, не будет «ничего хорошего».
Ранее в понедельник постпреды стран-членов ЕС запустили техническую процедуру оформления нового санкционного списка в отношении россиян, причастных к аресту оппозиционера Алексея Навального, сообщает «Свободная пресса».
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