Володин обсудит с главой ПАСЕ санкции против России

«15 марта планируется встреча с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендриком Дамсом», — цитирует РИА ФАН председателя Госдумы.

Кроме того, Володин рассказал журналистам, что антироссийские санкции «принимаются необоснованно, без обсуждения».

«Вопрос: для чего тогда ПАСЕ? Это и многое другое мы обсудим. Нам важно поддерживать диалог», — добавил спикер.

Политик считает, что парламентские структуры Европы принимают директивные решения, чем вредят самим себе, и даже если потери от введения ограничений против РФ будут скомпенсированы, не будет «ничего хорошего».

Ранее в понедельник постпреды стран-членов ЕС запустили техническую процедуру оформления нового санкционного списка в отношении россиян, причастных к аресту оппозиционера Алексея Навального, сообщает «Свободная пресса».

