Постпреды Евросоюза согласовали антироссийские санкции из-за Навального

Постпреды Европейского союза запустили оформление санкций в отношении российских граждан, которые причастны к аресту оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

ЕС начнет оформление новых санкций против РФ 1 марта

Ранее постпред РФ при ЕС Владимир Чижов предупредил, что Москва ответит на возможные санкции, которые готовит Европа из-за Навального, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алексей НавальныйСанкции ЕС
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