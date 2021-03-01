Постпреды Евросоюза согласовали антироссийские санкции из-за Навального
1 марта 202112:57
Постпреды Европейского союза запустили оформление санкций в отношении российских граждан, которые причастны к аресту оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Ранее постпред РФ при ЕС Владимир Чижов предупредил, что Москва ответит на возможные санкции, которые готовит Европа из-за Навального, передает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru