Володин о переносе парада Победы: Единственно правильное решение
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал решение о переносе парада Победы. Ранее президент России Владимир Путин объявил, что парад и шествие «Бессмертного полка» не состоятся 9 мая и пройдут позже в этом году. Решение о переносе связано с рисками из-за коронавируса.
По мнению Володина, это вынужденное решение было единственно правильным в сложившейся ситуации. «Безопасность людей, их здоровье - приоритет для государства», - приводит его комментарий РИА Новости. По его словам, решение поддерживают и депутаты Госдумы.
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