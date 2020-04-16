Володин о переносе парада Победы: Единственно правильное решение

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал решение о переносе парада Победы. Ранее президент России Владимир Путин объявил, что парад и шествие «Бессмертного полка» не состоятся 9 мая и пройдут позже в этом году. Решение о переносе связано с рисками из-за коронавируса.

Путин: Парада Победы 9 мая не будет

По мнению Володина, это вынужденное решение было единственно правильным в сложившейся ситуации. «Безопасность людей, их здоровье - приоритет для государства», - приводит его комментарий РИА Новости. По его словам, решение поддерживают и депутаты Госдумы.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Федоренко
ТЕГИ:КоронавирусГосдумаПарад Победы

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