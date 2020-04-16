Володин о переносе парада Победы: Единственно правильное решение

Президент перенес Парад Победы из-за коронавируса с 9 мая на более поздний срок В.Путин: жизнь каждого человека бесценна, но риски высоки, пик эпидемии не пройден И парад и шествие Бессмертного полка состоится в 2020 году, заверил глава государства Мероприятия в честь 75-летия Победы могут пройти осенью