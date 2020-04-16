Путин: Парада Победы 9 мая не будет

Проводить подготовку к торжественным мероприятиям сейчас не позволяют риски, связанные с распространением коронавируса, заявил глава государства.

Парад Победы и шествие «Бессмертного полка» пройдут позже в этом году, добавил Путин.

"Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно", - приводится его заявление на сайте Кремля.

Весь 2020 год будет объявлен Годом памяти и славы, сообщает КИА.

Ранее отложить проведение парада Победы президента просили три ветеранские организации. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов сообщил журналистам, что мероприятие можно будет перенести либо на 24 июня, либо на 3 сентября. О том, что парад состоится в 2020 году, сегодня говорила и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.



