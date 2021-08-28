Володин не оценил готовность Кулебы «испортить жизнь» Поклонской
Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин предложил ЕСПЧ рассмотреть обещание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы «испортить жизнь» депутату Наталье Поклонской. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
«Министр иностранных дел Украины прокомментировал возможное назначение нашей коллеги, депутата Госдумы Натальи Поклонской послом. При этом сделал это так, что его заявление правильно бы рассмотреть в ЕСПЧ», — заявил Володин.
По мнению Володина, на Украине готовы использовать против своих граждан методы тоталитарных режимов. В качестве примера он привел ситуацию в Донбассе, жители которого лишены права участвовать в выборах, испытывают дискриминацию по языковому принципу, а также - блокаду Крыма, многие жители которого еще являются гражданами Украины
«А за Поклонскую не беспокойтесь. Она гражданка Российской Федерации. Ее права и свободы будут защищены от всех нападок. И от таких министров тоже», — подвел итог Володин.
Ранее Наталья Поклонская отреагировала на угрозу Кулебы «испортить ей жизнь» в связи с возможным назначением российского политика послом в в Кабо-Верде.
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