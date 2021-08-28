На Украине захотели «испортить жизнь» Поклонской

Глава МИД, комментируя возможное назначение Поклонской послом, заявил, что слышал об этом «на уровне каких-то допущений».

«Надо проверить, является ли она еще гражданкой Украины. Если она ей остается, то у нас есть возможности испортить ей жизнь. Но если она уже вышла из гражданства и является только гражданкой России, то это их дело назначать кого угодно и куда угодно», — подчеркнул Кулеба.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков сообщил, что в ближайшее время Поклонскую назначат послом России в Кабо-Верде. При этом сама депутат не стала комментировать ситуацию.

Поклонская в 2017 году заявляла, что вышла из украинского гражданства в 2014 году и является гражданкой РФ.

