На Украине захотели «испортить жизнь» Поклонской
Киев может «испортить жизнь» экс-прокурору Крыма, депутату Госдумы Наталье Поклонской. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина 24».
Глава МИД, комментируя возможное назначение Поклонской послом, заявил, что слышал об этом «на уровне каких-то допущений».
«Надо проверить, является ли она еще гражданкой Украины. Если она ей остается, то у нас есть возможности испортить ей жизнь. Но если она уже вышла из гражданства и является только гражданкой России, то это их дело назначать кого угодно и куда угодно», — подчеркнул Кулеба.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков сообщил, что в ближайшее время Поклонскую назначат послом России в Кабо-Верде. При этом сама депутат не стала комментировать ситуацию.
Поклонская в 2017 году заявляла, что вышла из украинского гражданства в 2014 году и является гражданкой РФ.
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