Володин не исключил проведения новых внеплановых заседаний Госдумы

Об этом он рассказал в ходе заседания Госдумы в пятницу 15 июля.

«Не исключено, может быть мы соберемся раньше, если будут вопросы для рассмотрения, самые разные», - отметил спикер.

Ранее Володин заявил, что на внеочередном заседании 15 июля планируется рассмотреть меры поддержки экономики, а также социальной защите граждан и военнослужащих.