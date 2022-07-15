Володин не исключил проведения новых внеплановых заседаний Госдумы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в будущем могут состояться другие внеплановые пленарные заседания парламента, сообщает РИА Новости.
Об этом он рассказал в ходе заседания Госдумы в пятницу 15 июля.
«Не исключено, может быть мы соберемся раньше, если будут вопросы для рассмотрения, самые разные», - отметил спикер.
Ранее Володин заявил, что на внеочередном заседании 15 июля планируется рассмотреть меры поддержки экономики, а также социальной защите граждан и военнослужащих.
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