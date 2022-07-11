Володин назвал цель внеочередного заседания Госдумы 15 июля

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на внеочередном заседании 15 июля планируется рассмотреть меры поддержки экономики, а также социальной защите граждан и военнослужащих, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

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По его словам, с 4 июля на рассмотрение в Госдуму внесли 42 законопроекта, всего же за две недели в парламент поступило 86 инициатив.

«Совет Госдумы принял решение о проведении 15 июля внеочередного пленарного заседания. На нём планируется рассмотреть инициативы правительства и депутатов по поддержке граждан и экономики. Наша задача — не оставлять их на осень, а постараться рассмотреть как можно быстрее», — подчеркнул Володин.

Ранее глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявил, что депутаты планируют обсудить «60 с небольшим» вопросов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДепутатыЗаседаниеГосдумаВячеслав Володин
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