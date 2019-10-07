Володин назвал условие нормализации отношений с Грузией

7 октября 201921:59

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал условие, при котором Россия и Грузия смогут нормализировать отношения. Об этом сообщает Интерфакс.

По словам Володина, грузинский президент Саломе Зурабишвили должна объяснить свою позицию в отношении России, а также извиниться за публичное наречение России страной-агрессором.

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Напомним, поводом для разлада межгосударственных отношений послужили антироссийские настроения в Грузии после инцидента в парламенте в июне 2019 года. Возмущение вызвало то, что на заседании Всемирной ассамблеи православия в Тбилиси депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял кресло спикера.

В связи с инцидентом было приостановлено прямое авиасообщение между двумя странами 8 июля. Ранее Лавров озвучил условия его возобновления.

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ФОТО: РИА Новости
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