Володин назвал условие нормализации отношений с Грузией

Напомним, поводом для разлада межгосударственных отношений послужили антироссийские настроения в Грузии после инцидента в парламенте в июне 2019 года. Возмущение вызвало то, что на заседании Всемирной ассамблеи православия в Тбилиси депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял кресло спикера.

В связи с инцидентом было приостановлено прямое авиасообщение между двумя странами 8 июля. Ранее Лавров озвучил условия его возобновления.

