Лавров озвучил условия возобновления прямого авиасообщения между РФ и Грузией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условия, при которых вновь откроется авиасообщение между РФ и Грузией.
Так, как сообщает Интерфакс, это случится, когда правительство Грузии сможет «продвигать свою позицию в пользу нормальных отношений с Россией и не будет озираться на русофобов».
Отмечается, что российский министр обсуждал этот вопрос лично с коллегой из Грузии Давидом Залкалиани на полях Генассамблеи ООН и также назвал ему эти условия.
Напомним, авиасообщение между двумя странами прекратилось по инициативе Москвы 8 июля. Поводом послужили антироссийские настроения в Грузии после инцидента в парламенте в июне 2019 года. Возмущение вызвало то, что на заседании Всемирной ассамблеи православия в Тбилиси депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял кресло спикера.
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