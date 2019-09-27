Лавров озвучил условия возобновления прямого авиасообщения между РФ и Грузией

Так, как сообщает Интерфакс, это случится, когда правительство Грузии сможет «продвигать свою позицию в пользу нормальных отношений с Россией и не будет озираться на русофобов».

Отмечается, что российский министр обсуждал этот вопрос лично с коллегой из Грузии Давидом Залкалиани на полях Генассамблеи ООН и также назвал ему эти условия.

Напомним, авиасообщение между двумя странами прекратилось по инициативе Москвы 8 июля. Поводом послужили антироссийские настроения в Грузии после инцидента в парламенте в июне 2019 года. Возмущение вызвало то, что на заседании Всемирной ассамблеи православия в Тбилиси депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял кресло спикера.