Володин назвал Украину террористическим государством

Украина превратилась в террористическое государство, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

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Володин напомнил, что накануне ФСБ предотвратила покушения на российских журналистов Владимира Соловьева, Маргариты Симоньян, Дмитрия Киселева, Евгения Попова, Ольги Скабеевой и Тиграна Кеосаяна. Злоумышленники — участники одной из запрещенных неонацистских группировок — были задержаны в Москве, отмечает «Свободная пресса».

Спикер Госдумы подчеркнул, что Киев развернул «войну против собственного народа» и теперь перешел к «терактам против мирных граждан других стран», сообщает телеканал «360».

«Необходимо признать: Украина — террористическое государство. [Президент Украины Владимир] Зеленский должен понести ответственность. Виновные должны быть наказаны», — заявил Володин.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ПокушениеЖурналистыУкраинаВячеслав Володин
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