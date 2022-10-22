Дипломат Стржижовский: Украина не нужна Западу в качестве суверенного государства

«Мало у кого вызывает сомнения, что Украина не нужна Западу в качестве суверенного государства, народ которой сам выбирает, как ему развиваться. Он [Запад] использует ее только в качестве пешки для достижения своих геополитических интересов, развязав "войну по доверенности с Россией", в которой за него воюют простые украинцы», — цитирует дипломата ТАСС.

Стржижовский добавил, что Вашингтон уже «практически не скрывает» этого.

Дипломат указал, что американские СМИ, которые получают поддержку от Госдепартамента США, сеют дезинформацию в различных частях мира, в том числе на Украине, «искажая действительность и создавая фейки».

