Дипломат Стржижовский: Украина не нужна Западу в качестве суверенного государства

Запад использует Украину только в качестве пешки для достижения своих геополитических интересов. Об этом заявил представитель РФ, советник постпредства при ООН Федор Стржижовский в ходе выступления в Четвертом комитете Генеральной Ассамблеи организации.

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«Мало у кого вызывает сомнения, что Украина не нужна Западу в качестве суверенного государства, народ которой сам выбирает, как ему развиваться. Он [Запад] использует ее только в качестве пешки для достижения своих геополитических интересов, развязав "войну по доверенности с Россией", в которой за него воюют простые украинцы», — цитирует дипломата ТАСС.

Стржижовский добавил, что Вашингтон уже «практически не скрывает» этого.

Дипломат указал, что американские СМИ, которые получают поддержку от Госдепартамента США, сеют дезинформацию в различных частях мира, в том числе на Украине, «искажая действительность и создавая фейки».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДипломатыООНЗападУкраина
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