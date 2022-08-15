Володин назвал Украину банкротом

Как отметил спикер Думы, налоги составляют всего 40% украинского бюджета. Более 60% всех средств идут на военные расходы, пишет «Свободная пресса». При этом ежемесячный дефицит бюджета Украины — $5 млрд, отмечает телеканал «360».

«Без помощи Вашингтона и Брюсселя Киев уже не может выполнять обязательства перед гражданами», — подчеркнул Володин.

