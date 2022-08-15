Володин назвал Украину банкротом

Украина стала банкротом и потеряла финансовую самостоятельность, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

СМИ: Киев с трудом находит средства на выплаты военным

Как отметил спикер Думы, налоги составляют всего 40% украинского бюджета. Более 60% всех средств идут на военные расходы, пишет «Свободная пресса». При этом ежемесячный дефицит бюджета Украины — $5 млрд, отмечает телеканал «360».

«Без помощи Вашингтона и Брюсселя Киев уже не может выполнять обязательства перед гражданами», — подчеркнул Володин.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВячеслав Володин
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