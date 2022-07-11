Госдума проведет внеочередное заседание 15 июля
Внеочередное заседание Госдумы состоится 15 июля, заявил замглавы фракции ЛДПР, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Об этом сообщает ТАСС.
«[Совет Думы принял] решение провести пленарное заседание в пятницу в 12:00 мск, в 10:00 мск — Совет Думы», — отметил парламентарий.
Нилов добавил, что в течение недели думские комитеты будут готовить предложения по включению законопроектов в повестку.
Как сообщил глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев в беседе с РИА Новости, депутаты планируют обсудить «60 с небольшим» вопросов.
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