Госдума проведет внеочередное заседание 15 июля

Режим ограничений на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 18 июля 11 членов запрещенной в России террористической организации задержаны ФСБ в Карачаево-Черкессии Городские пляжи в Сочи закрыты для купания из-за непогоды Доставка газовой турбины для «Северного потока» из Канады может начаться в середине июля Компания SpaceX усилила группировку микроспутников Starlink