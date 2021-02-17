Володин назвал Россию последним островом свободы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал Россию последним островом свободы, передает РИА Новости.

Он обосновал это мнение тем, что в США больше нет сильной соцпартии, а в Прибалтике и на Украине – свободных СМИ.

Володин также напомнил, что демократия – это правила и процедуры, а после штурма Капитолия в начале января в США говорить об этом сложно.

«Демократия - это процедура, нормы и правила. Видите, что происходит в Соединенных Штатах Америки? Гибнет страна, перечеркнули все». - посетовал спикер Госдумы.

«Прихлопнули»: Путин оценил закрытие телеканалов на Украине

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский активировал ранее принятое решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против трёх телевизионных каналов — «112 Украина», ZIK и NEWSONE. Эти телересурсы принадлежат депутату Верховной Рады Тарасу Козаку, который входит во фракцию «Оппозиционная платформа - За жизнь». Заблокированные каналы в совместном заявлении охарактеризовали санкции как «политическую расправу над неугодными СМИ».

Сторонники тогда еще действовавшего президента США Дональда Трампа 6 января устроили беспорядки в Вашингтоне, попытавшись сорвать сессию в Конгрессе, в ходе которой сенаторы должны были утвердить избрание президента Джо Байдена. Палата представителей 14 января проголосовала за резолюцию об объявлении импичмента Трампу, которого обвинили в подстрекательстве к мятежу. Месяцем позже Сенат США на процессе по импичменту оправдал бывшего главу государства.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ГосдумаВячеслав Володин
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