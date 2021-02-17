Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал Россию последним островом свободы, передает РИА Новости.

Он обосновал это мнение тем, что в США больше нет сильной соцпартии, а в Прибалтике и на Украине – свободных СМИ.



Володин также напомнил, что демократия – это правила и процедуры, а после штурма Капитолия в начале января в США говорить об этом сложно.

«Демократия - это процедура, нормы и правила. Видите, что происходит в Соединенных Штатах Америки? Гибнет страна, перечеркнули все». - посетовал спикер Госдумы.