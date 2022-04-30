Лавров призвал США и НАТО перестать поставлять Киеву вооружение
США и НАТО должны прекратить поставки вооружения Украине, если они действительно хотят урегулирования кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с агентством Синьхуа.
«Если США и НАТО действительно заинтересованы в урегулировании украинского кризиса, то, во-первых, они должны одуматься и перестать поставлять Киеву оружие и боеприпасы», — указал Лавров.
Как отметил глава МИД, украинский народ нуждается в решении неотложных гуманитарных вопросов, а не в переносных зенитных ракетных комплексах Stinger и противотанковых ракетах Javelin.
Кроме того, по словам Лаврова, Киеву следует прекратить «циничные провокации, в том числе в информационном пространстве». Как отметил министр, украинские вооруженные формирования используют мирных жителей как «живой щит», обстреливают города и «с животной жестокостью» издеваются над пленными военнослужащими, публикуя это в Сети.
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