Володин назвал предательством не осуждающих нацистов на Украине позицию деятелей культуры

«Сейчас сложный период в истории нашего государства, но, сплотившись, мы все преодолеем», — написал он в своем Telegram-канале.

Он назвал неприемлемой позицию ряда деятелей культуры, «которые многие годы не замечали происходящего в ДНР и ЛНР и даже сегодня не осуждают неонацистов, использующих мирных граждан как живой щит, размещая вооружение в центре жилых кварталов». «Это никак иначе как предательством своего народа и тех, кто участвует в миротворческой операции, не назовешь», — считает Володин.

Ряд известных в России граждан в последнее время активно продвигают в интернете тезис о необходимости прекратить спецоперацию на Украине. По словам Володина, такая позиция является неприемлемой.

Напомним, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала об отдельных фактах травли в отношении россиян, которые живут за рубежом, из-за ситуации на Украине.

