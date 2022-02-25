Матвиенко: Спецоперация – единственный способ остановить войну на Украине

Так, она уточнила, что в последнее время на территории республик Донбасса участились случаи работы украинских диверсионных групп, а также увеличилось число жертв среди мирного населения.

Ранее член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что самое главное в операции на Украине – это соблюдение прав беженцев и минимальные потери.