Матвиенко: Спецоперация – единственный способ остановить войну на Украине
Военная спецоперация России в отношении Украины - это единственный способ остановить развязанную Киевом войну. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Она отметила, что РФ сделала такой «нелегкий выбор», чтобы остановить милитаризацию Украины.
Матвиенко напомнила, что наша страна много раз призывала к разрешению конфликта на Донбассе как политическими, так и дипломатическими методами, в том числе путем переговоров. При этом украинские власти, добавила спикер Совфеда, опираясь на поддержку «западных покровителей», решили выбрать иной путь.
Так, она уточнила, что в последнее время на территории республик Донбасса участились случаи работы украинских диверсионных групп, а также увеличилось число жертв среди мирного населения.
Ранее член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что самое главное в операции на Украине – это соблюдение прав беженцев и минимальные потери.
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