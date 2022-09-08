Бельгия предлагает ввести потолок цен на весь газ поступающий в Европу
Правительство Бельгии предлагает установить ценовой потолок на весь импортный газ, поступающий в Европу, сообщает Financial Post со ссылкой на неназванный документ. В нём Брюссель настаивает на срочном постановлении ЕС, которое установит предельную цену для биржевых площадок.
«Максимальная цена должна устанавливаться «динамически» путем расчета ее по отношению к ценам на СПГ за пределами Европы», — говорится в публикации.
Бельгийское предложение предусматривает и «резервную меру» на случай, если глобальные цены на сжиженный природный газ поднимутся выше европейского предела цен.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что России невыгодно поддаваться на условия Европы о потолке цен на газ, потому что они начнут цены снижать, а затем захотят покупать энергоресурсы по себестоимости.
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