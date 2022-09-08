Бельгия предлагает ввести потолок цен на весь газ поступающий в Европу

Правительство Бельгии предлагает установить ценовой потолок на весь импортный газ, поступающий в Европу, сообщает Financial Post со ссылкой на неназванный документ. В нём Брюссель настаивает на срочном постановлении ЕС, которое установит предельную цену для биржевых площадок.

«Максимальная цена должна устанавливаться «динамически» путем расчета ее по отношению к ценам на СПГ за пределами Европы», — говорится в публикации.