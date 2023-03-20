Володин назвал бескорыстными отношения России и стран Африки
Россия и африканские страны являются равноправными союзниками, чьи отношения всегда были бескорыстными, сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он также отметил, что стороны никогда не вмешивались во внутренние дела друг друга. Володин добавил, что Запад продолжает колониальную политику.
«Вашингтон и Брюссель стремятся взять под свой контроль российские и африканские природные ресурсы. По сути – продолжают колониальную политику», - цитирует спикера РИА Новости.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров заявил, что страны Евросоюза, а также Канада и США в преддверии саммита «Россия-Африка» требуют от лидеров африканских стран чуть ли не прекратить сотрудничество с Москвой.
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