Володин назвал бескорыстными отношения России и стран Африки

Россия и африканские страны являются равноправными союзниками, чьи отношения всегда были бескорыстными, сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Он также отметил, что стороны никогда не вмешивались во внутренние дела друг друга. Володин добавил, что Запад продолжает колониальную политику.

«Вашингтон и Брюссель стремятся взять под свой контроль российские и африканские природные ресурсы. По сути – продолжают колониальную политику», - цитирует спикера РИА Новости.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров заявил, что страны Евросоюза, а также Канада и США в преддверии саммита «Россия-Африка» требуют от лидеров африканских стран чуть ли не прекратить сотрудничество с Москвой.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АфрикаВячеслав Володин

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