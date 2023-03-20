Володин назвал бескорыстными отношения России и стран Африки

Он также отметил, что стороны никогда не вмешивались во внутренние дела друг друга. Володин добавил, что Запад продолжает колониальную политику.

«Вашингтон и Брюссель стремятся взять под свой контроль российские и африканские природные ресурсы. По сути – продолжают колониальную политику», - цитирует спикера РИА Новости.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров заявил, что страны Евросоюза, а также Канада и США в преддверии саммита «Россия-Африка» требуют от лидеров африканских стран чуть ли не прекратить сотрудничество с Москвой.

