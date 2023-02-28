Премьер Мали: Африка хорошо знакома со способностью Запада разжигать конфликты

Страны Африки очень хорошо знакомы со способностью стран Запада разжигать конфликты. Такое заявление сделал премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига, слова которого приводит РИА Новости.

Премьер Мали заявил, что Москва не ведет двойную игру

Он отметил, что лично наблюдал в начале 90-х за распадом восточного блока. По словам премьер-министра, все понимали, что за этим стояли тайные договоренности, «даже если не видели их».

Ранее, 7 февраля, глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Мали получил степень командора национального ордена Мали. Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп тогда заявил, что в лице его российского коллеги государственная награда республики присуждается всему российскому народу и президенту РФ, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
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