Премьер Мали: Африка хорошо знакома со способностью Запада разжигать конфликты
Страны Африки очень хорошо знакомы со способностью стран Запада разжигать конфликты. Такое заявление сделал премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что лично наблюдал в начале 90-х за распадом восточного блока. По словам премьер-министра, все понимали, что за этим стояли тайные договоренности, «даже если не видели их».
Ранее, 7 февраля, глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Мали получил степень командора национального ордена Мали. Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп тогда заявил, что в лице его российского коллеги государственная награда республики присуждается всему российскому народу и президенту РФ, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 580 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+9 250 / сут.
- В Адыгее упал неустановленный летательный аппарат
- Аналитики подсчитали объем средств маткапитала, потраченный на погашение ипотеки
- МЧС опровергло сообщения о фейковой воздушной тревоге в регионах
- Спрос на «Виагру» в России вырос в полтора раза
- СМИ: Украинские беспилотники попытались атаковать нефтебазу в Туапсе
- Полиция явилась к родственникам SHAMAN по делу о проверке на экстремизм
- Песков: Путин не делал заявлений о выдвижении на президентские выборы
- СМИ: В конгрессе США потребовали документы по исследованию COVID-19
- Премьер Мали: Африка хорошо знакома со способностью Запада разжигать конфликты
- Роскомнадзор проверит публикации о субкультуре «ЧВК Редан»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru