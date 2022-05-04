Володин: НАТО готовила Украину к нападению на РФ

НАТО готовила Украину к нападению на Россию. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, парламент США еще до начала спецоперации принял решение о поставках вооружения на Украину. В связи с этим политик считает, что российский лидер Владимир Путин своим заявлением о начале ее демилитаризации и денацификации 24 февраля предотвратил военные действия на территории РФ.