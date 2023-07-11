Володин предложил пересадить депутатов на автомобили «Москвич» и Lada

Выступая на пленарном заседании он указал, что следует поддерживать российский автопром и «ни в коем случае нельзя кормить наших врагов», так как западные автопроизводители могут использовать свои средства на поддержку Украины.

«Линейка сегодня большая, выбор огромный... В нашей власти, чтобы как можно быстрее парк Госдумы пополнили «Лады» и «Москвичи», — сказал Вячеслав Володин.

Силуанов предложение спикера поддержал, отметив, что сотрудники Минфина готовы пересесть на российские автомобили.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, в российском автопроме развивается конкуренция и её нужно поддерживать, сохранять его качество, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

