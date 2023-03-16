Путин заявил о необходимости сохранить качество российского автопрома
Президент РФ Владимир Путин заявил, в российском автопроме развивается конкуренция и её нужно поддерживать, сообщает РИА Новости.
Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) он отметил, что необходимо подумать, как сохранить качество российского автопрома.
«Мы должны все вместе подумать, как сохранить качество, чтобы не было монополии», - отметил глава государства.
Он также напомнил, что места ушедших европейских и американских компаний стали занимать отечественные компании.
Ранее Путин предложил учредить премию для наиболее ответственных российских компаний, сообщает НСН.
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