МОК утвердил синхронное фигурное катание в программе Олимпиады-2030
Синхронное фигурное катание включили в соревновательную программу зимней Олимпиады 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).
Также Исполком МОК утвердил включение в программу 26-х зимних Олимпийских игр фрирайда, одиночной смешанной эстафете в биатлоне, мужского и женского командного спринта в конькобежном спорте.
Кроме того, на играх, которые пройдут с 1 по 17 февраля во Франции, разыграют олимпийские медали в смешанных командных соревнованиях в параллельном слаломе в сноуборде, в смешанном ски-кроссе во фристайле, в женских командных соревнования х в прыжках с трамплина.
Из программы Олимпиады исключили лыжное двоеборье.
Ранее Исполком МОК принял решение о временном восстановлении членства Олимпийского комитета России (ОКР) и отмене рекомендаций по условиям участия российских спортсменов и команд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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