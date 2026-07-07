МОК утвердил синхронное фигурное катание в программе Олимпиады-2030

Также Исполком МОК утвердил включение в программу 26-х зимних Олимпийских игр фрирайда, одиночной смешанной эстафете в биатлоне, мужского и женского командного спринта в конькобежном спорте.

Кроме того, на играх, которые пройдут с 1 по 17 февраля во Франции, разыграют олимпийские медали в смешанных командных соревнованиях в параллельном слаломе в сноуборде, в смешанном ски-кроссе во фристайле, в женских командных соревнования х в прыжках с трамплина.

Из программы Олимпиады исключили лыжное двоеборье.

Ранее Исполком МОК принял решение о временном восстановлении членства Олимпийского комитета России (ОКР) и отмене рекомендаций по условиям участия российских спортсменов и команд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».