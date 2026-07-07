Новак: Ситуация на рынке топлива в РФ остается напряженной

Ситуация на внутреннем рынке топлива в России остается напряжённой. Как пишет 360.ru, об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Жителям Омской области разрешили заправлять топливо в канистры

На совещании в ситуационном центре кабмина он отметил, что это связано с летним пиком спроса и внеплановыми ремонтами нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

«Правительство рассматривает дополнительные меры по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктов», - указал вице-премьер.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал россиян не волноваться из-за ситуации с топливом, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: EPA/ТАСС/MAXIM SHIPENKOV
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