Новак: Ситуация на рынке топлива в РФ остается напряженной
Ситуация на внутреннем рынке топлива в России остается напряжённой. Как пишет 360.ru, об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
На совещании в ситуационном центре кабмина он отметил, что это связано с летним пиком спроса и внеплановыми ремонтами нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
«Правительство рассматривает дополнительные меры по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктов», - указал вице-премьер.
Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал россиян не волноваться из-за ситуации с топливом, сообщает Ura.ru.
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