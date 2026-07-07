Плохой звук на концерте певца Xolidayboy (Иван Ржевский) никак не повлияет на его репутацию, потому что это не вина артиста, заявил НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн.

Исполнитель Xolidayboy 5 июля выступил на «ВТБ Арене». При этом зрители в соцсетях стали жаловаться на качество звука на трибунах и танцполе. Примечательно и то, что певец должен был выступить 6 июня на 45-тысячной «Лукойл Арене» в Москве, однако концерт «по техническим причинам» перенесли на 33-тысячную «ВТБ Арену». Финкельштейн заявил, что звук на концертах выстраивает звукорежиссёр.