Подпортят реноме? Организатор концерта Xolidayboy назвал виновных в плохом звуке
Евгений Финкельштейн заявил НСН, что звукорежиссёры, которые не имеют опыта работы на больших стадионах, иногда не справляются со своими задачами.
Плохой звук на концерте певца Xolidayboy (Иван Ржевский) никак не повлияет на его репутацию, потому что это не вина артиста, заявил НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн.
Исполнитель Xolidayboy 5 июля выступил на «ВТБ Арене». При этом зрители в соцсетях стали жаловаться на качество звука на трибунах и танцполе. Примечательно и то, что певец должен был выступить 6 июня на 45-тысячной «Лукойл Арене» в Москве, однако концерт «по техническим причинам» перенесли на 33-тысячную «ВТБ Арену». Финкельштейн заявил, что звук на концертах выстраивает звукорежиссёр.
«Я организовывал этот концерт. Здесь дело было не в том, что артист сэкономил на звуке, — такого понятия вообще нет. Есть звукорежиссёр, который выстраивает звук. Проблема в том, что звукорежиссёры, которые не имеют опыта работы на больших стадионах, иногда не справляются со своими задачами. Главное, что концерт состоялся. На самом деле я присутствовал на концерте: где‑то действительно был звук, где‑то он плавал, но это не вина артиста», — рассказал он.
При этом Финкельштейн подчеркнул, что эта ситуация не навредит репутации артиста.
«Я уверен, что на Xolidayboy этот инцидент никак не повлияет. Это большой стадионный артист. Ни перенос концерта, ни проблемы со звуком никак не подпортят его реноме», — подытожил он.
Ранее зрители сольного концерта лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, который дал его впервые с 2022 года, собрав «Лукойл-Арену», также остались недовольны звукорежиссёром мероприятия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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