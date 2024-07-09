Володин: Госдума поддержит расширение перечня нарушений с выдворением мигрантов

Как отметил председатель нижней палаты парламента, МВД подготовило инициативу по расширению применения выдворения в отношении мигрантов-нарушителей еще по 20 статьям Административного кодекса, касающимся правонарушений в области общественного порядка и безопасности. Речь идет в том числе о неповиновении законному распоряжению сотрудника силовых ведомств, представлении ложных сведений при миграционном учете, пропаганде (публичном демонстрировании) нацистской или экстремистской атрибутики или символики, распространении на аудиовизуальном сервисе информации с публичными призывами к террористической деятельности и материалов, призывающих к осуществлению экстремистской деятельности.

«По ряду статей должно быть обеспечено оперативное (без решения суда) выдворение лиц, чье нахождение в стране нежелательно в связи с их противоправной активностью», — написал Володин в Telegram-канале.

Спикер Госдумы назвал вопрос контроля за миграцией крайне важным, отметив, что депутатам поступает много соответствующих обращений, тему обсуждают с гражданами в избирательных округах, и совершенствование миграционного законодательства имеет приоритетное значение для властей.

Ранее в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции, напоминает 360.ru.

