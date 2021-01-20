Володин: Госдума не будет рассматривать вопрос введения COVID-паспортов

Госдума не намерена рассматривать вопрос о введении в России COVID-паспортов. Об этом заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«У нас в повестке этого нет», — сказал он.

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«Все, что затрагивает интересы граждан, надо изучить, проанализировать последствия прежде чем высказываться», — так Володин прокомментировал предложение ввести ковидные паспорта в России.

Ранее сегодня председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила о том, что в России ковидных паспортов не будет, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:КоронавирусПаспортВячеслав Володин
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