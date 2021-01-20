Володин: Госдума не будет рассматривать вопрос введения COVID-паспортов
Госдума не намерена рассматривать вопрос о введении в России COVID-паспортов. Об этом заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«У нас в повестке этого нет», — сказал он.
«Все, что затрагивает интересы граждан, надо изучить, проанализировать последствия прежде чем высказываться», — так Володин прокомментировал предложение ввести ковидные паспорта в России.
Ранее сегодня председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила о том, что в России ковидных паспортов не будет, передает RT.
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