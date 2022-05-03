Володин: Распад Украины начался еще в 2014 году

Председатель Думы напомнил, что тогда же о своей независимости заявили Донецкая и Луганская народные республики. Кроме того, некоторые жители западной части Украины, по словам Володина, уже «приняли гражданство Польши, Венгрии», пишет RT.

«За последнее время более 5 млн человек выехали из страны. Стабильности это тоже не прибавляет. Слышим и заявления Херсонской и других областей, что они не хотят быть в составе Украины. Действительность такова», — приводит слова политика ТАСС.

