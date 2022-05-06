Володин: Депутаты захотели участвовать в спецоперации на Украине

Среди депутатов Госдумы России есть те, кто хочет отправиться в действующие части ДНР и ЛНР для участия в спецоперации на Украине, сообщает kp.ru со ссылкой на председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

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По его словам, он не наблюдает в обществе раскол на фоне событий, происходящих на Украине, отмечая консолидацию. Как отметил спикер, в случае, когда запросы общества противоречат принимаемым властью решениям, это находит отражение в поведение депутатов Госдумы. Однако сейчас представители всех фракций едины во мнении.

Как напомнил Володин, в спецоперации уже принимает участие депутат Думы от Чечни Адам Делимханов.

Будут ли отправлять на Украину других парламентариев, пока неизвестно.

Напомним, российский президент Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции. По его словам, целями являются демилитаризация и денацификация Украины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ОперацияУкраинаГосдумаДепутатыВячеслав Володин
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