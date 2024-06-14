Песков: Путин назвал реакции Киева и Запада на его инициативу предсказуемой
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину доложили о реакции Киева и Запада на его инициативу по Украине.
По мнению главы государства, их реакция предсказуема.
Песков в свою очередь подчеркнул, что предложение Путина - мирная инициатива, трактовать это как ультиматум неверно. Условия для ведения мирных переговоров, обозначенные Путиным, бессрочные, но условия на фронте быстро меняются, добавил пресс-секретарь президента РФ.
Ранее Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ заявил, что Украина для начала переговоров должна вывести войска из новых регионов России и заявить об отсутствии планов вступить в НАТО, отмечает «Радиоточка НСН». По его словам, на конференции в Швейцарии все сведется к обвинениям в адрес России, которую не пригласили. Однако без честного диалога с Москвой окончание конфликта невозможно, подчеркнул президент.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru