Песков: Путин назвал реакции Киева и Запада на его инициативу предсказуемой

По мнению главы государства, их реакция предсказуема.

Песков в свою очередь подчеркнул, что предложение Путина - мирная инициатива, трактовать это как ультиматум неверно. Условия для ведения мирных переговоров, обозначенные Путиным, бессрочные, но условия на фронте быстро меняются, добавил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ заявил, что Украина для начала переговоров должна вывести войска из новых регионов России и заявить об отсутствии планов вступить в НАТО, отмечает «Радиоточка НСН». По его словам, на конференции в Швейцарии все сведется к обвинениям в адрес России, которую не пригласили. Однако без честного диалога с Москвой окончание конфликта невозможно, подчеркнул президент.

