Володин: Депутаты рассмотрят поправку о досрочных выборах в Госдуму

Поправка о проведении досрочных выборов в Госдуму будет подготовлена и роздана в зале, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, передает ТАСС.

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Ранее сегодня лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести в России досрочные парламентские выборы после принятия поправок в Конституцию, сообщает АГН «Москва». Политик пояснил, что после обновления полномочий должен действовать новый парламент.

Госдума сегодня рассмотрит проект закона о поправках в Основной закон во втором чтении.

Ожидается, что поправки поддержат ЛДПР, «Единая Россия» и «Справедливая Россия», КПРФ намерена воздержаться от голосования.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Федоренко
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