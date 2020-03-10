Володин: Депутаты рассмотрят поправку о досрочных выборах в Госдуму

Ранее сегодня лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести в России досрочные парламентские выборы после принятия поправок в Конституцию, сообщает АГН «Москва». Политик пояснил, что после обновления полномочий должен действовать новый парламент.

Госдума сегодня рассмотрит проект закона о поправках в Основной закон во втором чтении.

Ожидается, что поправки поддержат ЛДПР, «Единая Россия» и «Справедливая Россия», КПРФ намерена воздержаться от голосования.

