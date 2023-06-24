Володин: Депутаты Госдумы призывают к консолидации сил

Заявление сделано на фоне ситуации с ЧВК «Вагнер».

«Нам противостоит общий внешний враг, который продвигает идеологию нацизма — уничтожает российских граждан, угрожает безопасности нашей страны. В этой ситуации необходимо ещё больше сплотиться и сделать всё для победы», - написал он.



По словам Володина, бойцы «Вагнера» «должны сделать единственно правильный выбор: быть со своим народом», а также выполнять приказы Верховного Главнокомандующего.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к россиянам и военным в связи с действиями основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его боевиков, захвативших штаб Южного военного округа и сбивших три вертолета Минобороны РФ. Обращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»..





