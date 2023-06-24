Володин: Депутаты Госдумы призывают к консолидации сил

Депутаты Государственной Думы выступили за консолидацию сил и в поддержку президента России, Верховного Главнокомандующего Владимира Путина. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

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Заявление сделано на фоне ситуации с ЧВК «Вагнер».

«Нам противостоит общий внешний враг, который продвигает идеологию нацизма — уничтожает российских граждан, угрожает безопасности нашей страны. В этой ситуации необходимо ещё больше сплотиться и сделать всё для победы», - написал он.

По словам Володина, бойцы «Вагнера» «должны сделать единственно правильный выбор: быть со своим народом», а также выполнять приказы Верховного Главнокомандующего.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к россиянам и военным в связи с действиями основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его боевиков, захвативших штаб Южного военного округа и сбивших три вертолета Минобороны РФ. Обращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»..


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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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