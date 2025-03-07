Володин: Британии придется вернуть РФ все, что так щедро раздает

По его словам, действия Лондона разрушают принцип неприкосновенности собственности и они «навсегда подорвут доверие к финансовой системе Британии».

«Им придётся вернуть России то, что сейчас так щедро раздают», - заключил Володин, добавив, что у России теперь есть право на аналогичный ответ.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил от Лондона 752 млн фунтов стерлингов, которые обеспечены доходами от замороженных активов России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

