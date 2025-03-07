Володин: Британии придется вернуть РФ все, что так щедро раздает
Передача Великобританией Украине доходов от замороженных активов России является грубым нарушением международного права. Как сообщает пресс-служба Госдумы, об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
По его словам, действия Лондона разрушают принцип неприкосновенности собственности и они «навсегда подорвут доверие к финансовой системе Британии».
«Им придётся вернуть России то, что сейчас так щедро раздают», - заключил Володин, добавив, что у России теперь есть право на аналогичный ответ.
Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил от Лондона 752 млн фунтов стерлингов, которые обеспечены доходами от замороженных активов России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru