Польша: Запад опасается негативных последствий изъятия активов России

По его словам, поэтому единства в этом вопросе нет. «Все знают, что хорошо было бы российские активы не замораживать, а изъять и направить на восстановление Украины», — указал премьер. Туск выразил надежду, что в июне заморозку российских активов хотя бы удастся продлить.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров попросил объяснить заявление лидера Франции Эммануэля Макрона об активах РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

