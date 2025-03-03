Польша: Запад опасается негативных последствий изъятия активов России
Некоторые страны Запада опасаются негативных последствий потенциального изъятия активов России, заявил журналистам глава правительства Польши Дональд Туск.
По его словам, поэтому единства в этом вопросе нет. «Все знают, что хорошо было бы российские активы не замораживать, а изъять и направить на восстановление Украины», — указал премьер. Туск выразил надежду, что в июне заморозку российских активов хотя бы удастся продлить.
Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров попросил объяснить заявление лидера Франции Эммануэля Макрона об активах РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru