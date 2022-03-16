Володин: Без России Совету Европы будет нечем заняться

По его мнению, организация утратит свой смысл, потому что последнее время она занималась «критикой России и давлением на нее». Володин считает, что сейчас единственный выход для Совета Европы – это самораспуститься.

Ранее сенатор, бывший уполномоченный МИД по верховенству права Константин Долгов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что от выхода из Совета Европы, в том числе из Европейского суда по правам человека, Россия ничего не потеряет.