Володин: Без России Совету Европы будет нечем заняться

Без России Совету Европы нечем будет заняться. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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По его мнению, организация утратит свой смысл, потому что последнее время она занималась «критикой России и давлением на нее». Володин считает, что сейчас единственный выход для Совета Европы – это самораспуститься.

Ранее сенатор, бывший уполномоченный МИД по верховенству права Константин Долгов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что от выхода из Совета Европы, в том числе из Европейского суда по правам человека, Россия ничего не потеряет.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ДепутатыСовет ЕвропыРоссияГосдумаВячеслав Володин
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