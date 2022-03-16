Захарова назвала Совет Европы инструментом пропаганды НАТО
Совет Европы превратился в инструмент пропаганды НАТО, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом дипломат заявила в эфире радио Sputnik.
По словам Захаровой, в Совете Европы «давным-давно все превратилось в пыль и тлен».
«Эта организация стала просто инструментом натовской пропаганды, я сейчас не оговорилась. Мы об этом неоднократно говорили, именно структуры альянса и государства — члены альянса через соответствующие механизмы НАТО во многом формировали повестку в рамках Совета Европы», — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.
Ранее в МИД официально объявили о запуске процедуры выхода РФ из Совета Европы, напоминает RT. При этом России придется денонсировать Европейскую конвенцию о правах человека, пишет Ura.ru.
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