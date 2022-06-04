В Германии предрекли Евросоюзу ценовой шок из-за эмбарго на российскую нефть
Евросоюз столкнется с ростом инфляции и ценовым шоком после начала поэтапного отказа от импорта нефти из России. Об этом заявил глава исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф в беседе с журналом Spiegel.
Накануне ЕС утвердил очередной пакет санкций против РФ, в рамках которого страны сообщества будут постепенно отказываться от импорта перевозимой по морю российской нефти и нефтепродуктов.
Как отметил Вольф, такое решение может стать «худшим из возможных сценариев». В ближайшее время европейские компании и потребители начнут страдать от высоких цен на нефть, которые, вероятно, продолжат расти.
«Правительства могут попытаться смягчить ценовой шок скидками на заправках, понижением налогов и дотациями, как они это делали в прошлые месяцы. Это может увеличить госдолг», — указал эксперт.
По мнению Вольфа, эмбарго уменьшит доходы Москвы от продажи нефти лишь в долгосрочной перспективе. При этом глава аналитического центра Energy Comment Штеффен Букольд считает, что Россия найдет новых покупателей сырья, преимущественно в Азии.
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