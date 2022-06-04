В Германии предрекли Евросоюзу ценовой шок из-за эмбарго на российскую нефть

Евросоюз столкнется с ростом инфляции и ценовым шоком после начала поэтапного отказа от импорта нефти из России. Об этом заявил глава исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф в беседе с журналом Spiegel.

Накануне ЕС утвердил очередной пакет санкций против РФ, в рамках которого страны сообщества будут постепенно отказываться от импорта перевозимой по морю российской нефти и нефтепродуктов.