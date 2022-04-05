США планируют наложить санкции на Сбербанк

США планируют расширить список санкций против России и добавить в него Сбербанк, сообщает The Wall Street Journal.

США запретит все инвестиции в РФ

Данные рестрикции являются дополнительными мерами к уже действующим на сегодняшний день ограничениям в отношении российских финансовых институтов, в частности Сбербанка.

Ранее Соединенные Штаты заявили о подготовке нового пакета санкций против России. В него войдут запрет на все инвестиции в РФ и ожесточенные меры против госпредприятий РФ, членов правительства и их семей.

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ФОТО: РИА Новости/
ТЕГИ:СШАСанкции Против РоссииСбербанк
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