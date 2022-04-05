США планируют наложить санкции на Сбербанк

Данные рестрикции являются дополнительными мерами к уже действующим на сегодняшний день ограничениям в отношении российских финансовых институтов, в частности Сбербанка.

Ранее Соединенные Штаты заявили о подготовке нового пакета санкций против России. В него войдут запрет на все инвестиции в РФ и ожесточенные меры против госпредприятий РФ, членов правительства и их семей.

