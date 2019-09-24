Волкер заявил, что жители Крыма сами захотят вернуться в состав успешной Украины

24 сентября 201900:11



Киев сможет вернуть Крым после того, как страна станет успешным демократическим государством. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сообщает Телеканал "360". Соответствующее заявление Волкер сделал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, видео доступно на его канале в YouTube.

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По словам Волкера, Украина, которая которая уже является благополучным демократическим государством, продолжает интегрирацию с Европой и стремится к членству в ЕС и НАТО, "станет магнитом для возвращения своих оккупированных территорий — они тоже захотят стать частью этой Украины".

Ранее Волкер уже заявлял о том, что Крым рано или поздно вернется в состав Украины. Член Совета Федерации РФ Сергей Цеков в ответ на это в эфире НСН заявил, что единственный вариант возвращения Крыма Украине — вхождение самой Украины в состав России.

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ФОТО: vk.com
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