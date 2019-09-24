Волкер заявил, что жители Крыма сами захотят вернуться в состав успешной Украины
Киев сможет вернуть Крым после того, как страна станет успешным демократическим государством. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сообщает Телеканал "360". Соответствующее заявление Волкер сделал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, видео доступно на его канале в YouTube.
По словам Волкера, Украина, которая которая уже является благополучным демократическим государством, продолжает интегрирацию с Европой и стремится к членству в ЕС и НАТО, "станет магнитом для возвращения своих оккупированных территорий — они тоже захотят стать частью этой Украины".
Ранее Волкер уже заявлял о том, что Крым рано или поздно вернется в состав Украины. Член Совета Федерации РФ Сергей Цеков в ответ на это в эфире НСН заявил, что единственный вариант возвращения Крыма Украине — вхождение самой Украины в состав России.
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