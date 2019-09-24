Волкер заявил, что жители Крыма сами захотят вернуться в состав успешной Украины

По словам Волкера, Украина, которая которая уже является благополучным демократическим государством, продолжает интегрирацию с Европой и стремится к членству в ЕС и НАТО, "станет магнитом для возвращения своих оккупированных территорий — они тоже захотят стать частью этой Украины".

Ранее Волкер уже заявлял о том, что Крым рано или поздно вернется в состав Украины. Член Совета Федерации РФ Сергей Цеков в ответ на это в эфире НСН заявил, что единственный вариант возвращения Крыма Украине — вхождение самой Украины в состав России.

