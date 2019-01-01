Мухин: У Зеленского нет денег на выполнение предвыборных обещаний
Политолог Алексей Мухин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Подготовлен доклад по расследованию катастрофы в Шереметьево
Эксперты Межгосударственного авиационного комитета подготовили промежуточный доклад по расследованию катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве. Документ включает в себя анализ полета, состояние воздушного судна, а также описание действий экипажа, наземных служб, аварийно-спасательных и пожарных команд.
Алексей Мухин: «Все это должно разъяснить всю ситуацию, дополнить недостающие фрагменты в общую картину и ответить на вопросы «Что же тогда произошло?», «Почему погибли люди?» и главный «Как избежать этого в будущем?» - подчеркнул Алексей Мухин в эфире НСН.
Захарова пошутила над «стратегией возвращения Крыма» команды Зеленского
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала данные о том, что команда украинского президента Владимира Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма». По словам Захаровой, вопрос о принадлежности полуострова крымчане решили в 2014 году. «Пока на призыв к украинцам вернуться на Родину откликнулся только Саакашвили», — сказала Захарова.
Алексей Мухин: «На самом деле, действительно, никакого стратегического плана у Владимира Зеленского просто нет. Иначе мы бы знали хотя бы основные из его тезисов. Но он пытается сыграть в ту же игру, в которую играл Петр Порошенко, избравшись в 2014 году. Новому президенту Украины необходимо поставить перед Западом несколько проблем для затравки и, в конце концов, снять с Запада как можно больше средств. На данном этапе в распоряжении Зеленского нет достаточных средств для того, чтобы хоть как-то реализовать свои предвыборные обещания», - заявил он НСН.
В США заявили о «небезопасном» перехвате американского самолета российским Су-35
В США заявили о «небезопасном» перехвате американского самолета российским Су-35 над Средиземным морем. Об этом говорится в сообщении Шестого флота США.
Алексей Мухин: «Ключевой момент в этой новости – Средиземное море. Что делают Соединенные Штаты Америки в Средиземном море нам всем, к сожалению, хорошо известно. Дело в том, что в последнее время Пентагон очень оживился на иранском и сирийском направлениях. И это вызывает очень сильное беспокойство. Те вещи, которые делает Россия – это, как правило, предупреждение нашим так называемым западным партнерам вести себя более аккуратно на тех территориях и над теми территориями, которые на данный момент, могут представлять угрозу мировой безопасности в целом»,- подчеркнул он, общаясь с НСН.
Счетная палата подготовила первый рейтинг открытости министерств России
Счетная палата подготовила первый рейтинг открытости министерств России. Лидирующие позиции в списке заняли ведомства, которые обеспечивают открытость, полноту и доступность информации на своих сайтах, а также своевременно и содержательно отвечают на запросы. Выяснилось, что назвать полностью открытыми можно лишь четыре: МВД, Минкультуры, Минфин и Минэнерго. При этом самым закрытым признано Минобрнауки из-за отсутствия нужной информации.
Алексей Мухин: «В принципе, открытость ведомств и министерств – дело наживное. Главное, чтобы они хорошо работали. И хотя в список лидеров не попали МЧС и Минобороны, на данном этапе это одни из самых эффективно действующих ведомств. Что, в принципе, и должно радовать», - подчеркнул Алексей Мухин в беседе с НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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