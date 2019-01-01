Мухин: У Зеленского нет денег на выполнение предвыборных обещаний

Алексей Мухин: «На самом деле, действительно, никакого стратегического плана у Владимира Зеленского просто нет. Иначе мы бы знали хотя бы основные из его тезисов. Но он пытается сыграть в ту же игру, в которую играл Петр Порошенко, избравшись в 2014 году. Новому президенту Украины необходимо поставить перед Западом несколько проблем для затравки и, в конце концов, снять с Запада как можно больше средств. На данном этапе в распоряжении Зеленского нет достаточных средств для того, чтобы хоть как-то реализовать свои предвыборные обещания», - заявил он НСН.

