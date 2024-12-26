«Войной не пойдет!»: К чему приведут угрозы Трампа присоединить Канаду

Константин Блохин заявил НСН, что Трамп готов пересмотреть экономическую политику в отношении Канады. 

Избранный президент США Дональд Трамп своими «угрозами» о присоединении Канады намекает на пересмотр экономических отношений и хочет добиться выгодной позиции для переговоров по этому вопросу, заявил НСН ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп в поздравлении с Рождеством в соцсети Truth Social назвал преимущества включения Канады в состав Штатов. По его словам, если Канада станет 51-м штатом, налоги там сократятся на 60%. По словам Трампа, «никто не может ответить», почему американцы субсидируют соседнюю страну более чем на $100 млрд ежегодно. Также политик поздравил жителей Гренландии. Он заявил, что остров нужен США «для целей нацбезопасности». Блохин назвал три причины такой риторики Трампа.

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«Во-первых, пока не стоит серьезно воспринимать его слова, он еще не вступил официально в должность президента. Во-вторых, Трамп любит к себе приковывать внимание СМИ, не так важно, будут говорить о нем плохо или хорошо. Ему это удается. В-третьих, это такая классика переговоров в отношении Канады, Мексики, Гренландии, Панамы и так далее», - объяснил он.

По его словам, Трамп готов пересмотреть экономическую политику в отношении Канады.

«Стратегия Трампа – взвинчивать ситуацию максимально, просить невыполнимого, а потом сесть за стол переговоров. Конечно, это создает предпосылки для более выгодной переговорной позиции. Никто войной на Канаду и Гренландию не пойдет, но создать на этом фоне благоприятную переговорную позицию вполне можно. Канада и так считается полностью зависимым от США государством. Трамп готов пересмотреть экономическую политику в отношении Канады, которая должна стать более выгодной для США», - заключил собеседник НСН.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. Дональд Трамп не сможет вернуть Панамский канал в собственность США, так как это навредит ему с политической точки зрения, заявил директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев «Радиоточке НСН».

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ФОТО: ТАСС / Ron Sachs / Zuma
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