«Войной не пойдет!»: К чему приведут угрозы Трампа присоединить Канаду

«Во-первых, пока не стоит серьезно воспринимать его слова, он еще не вступил официально в должность президента. Во-вторых, Трамп любит к себе приковывать внимание СМИ, не так важно, будут говорить о нем плохо или хорошо. Ему это удается. В-третьих, это такая классика переговоров в отношении Канады, Мексики, Гренландии, Панамы и так далее», - объяснил он.

По его словам, Трамп готов пересмотреть экономическую политику в отношении Канады.

«Стратегия Трампа – взвинчивать ситуацию максимально, просить невыполнимого, а потом сесть за стол переговоров. Конечно, это создает предпосылки для более выгодной переговорной позиции. Никто войной на Канаду и Гренландию не пойдет, но создать на этом фоне благоприятную переговорную позицию вполне можно. Канада и так считается полностью зависимым от США государством. Трамп готов пересмотреть экономическую политику в отношении Канады, которая должна стать более выгодной для США», - заключил собеседник НСН.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. Дональд Трамп не сможет вернуть Панамский канал в собственность США, так как это навредит ему с политической точки зрения, заявил директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев «Радиоточке НСН».

