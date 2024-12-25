Дания усилит оборону Гренландии после заявления Трампа

Власти Дании выделят дополнительные средства на оборону Гренландии на фоне заявления избранного президента США Дональда Трампа о желании взять эту территорию под контроль. Об этом заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, сообщает BBC.

Глава военного ведомства подчеркнул, что на оборону выделят «двузначную сумму в миллиардах» крон. По данным СМИ, речь идет о 12-15 млрд крон (почти $1,7-2 млрд). Дания планирует приобрести на эти деньги по два новых корабля и беспилотника дальнего радиуса.

Также датские власти увеличат численность личного состава Арктического командования в столице Гренландии Нууке и модернизируют один из трех основных гражданских аэропортов острова для обслуживания истребителей F-35.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтону необходимы «владение и контроль над Гренландией» в интересах «национальной безопасности и свободы во всем мире», напоминает РЕН ТВ.

