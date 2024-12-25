Дания усилит оборону Гренландии после заявления Трампа
Власти Дании выделят дополнительные средства на оборону Гренландии на фоне заявления избранного президента США Дональда Трампа о желании взять эту территорию под контроль. Об этом заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, сообщает BBC.
Глава военного ведомства подчеркнул, что на оборону выделят «двузначную сумму в миллиардах» крон. По данным СМИ, речь идет о 12-15 млрд крон (почти $1,7-2 млрд). Дания планирует приобрести на эти деньги по два новых корабля и беспилотника дальнего радиуса.
Также датские власти увеличат численность личного состава Арктического командования в столице Гренландии Нууке и модернизируют один из трех основных гражданских аэропортов острова для обслуживания истребителей F-35.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтону необходимы «владение и контроль над Гренландией» в интересах «национальной безопасности и свободы во всем мире», напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На борту разбившегося в Казахстане самолета находились 16 граждан РФ
- Кадыров: 12 выживших после авиакатастрофы в Актау находятся в тяжелом состоянии
- Ракета «Союз-2.1б» с пятым спутником «Ресурс-П» стартовала с Байконура
- МЧС Казахстана: 25 человек доставлены в больницы после крушения самолета в Актау
- Дания усилит оборону Гренландии после заявления Трампа
- Минздрав Казахстана: 12 пассажиров рейса Баку – Грозный выжили в авиакатастрофе
- ВСУ обстреляли Льгов в Курской области
- В Ингушетии упал беспилотник
- Депутат Аксаков: Эксперимент по внедрению исламского банкинга в РФ продлят
- Упрощенный порядок регистрации лекарств в РФ продлили до конца 2027 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru