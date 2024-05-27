«Война не вполоборота»: В Эстонии пригрозили «поставить на колени» Россию

И что самое интересное — заявление это было сделано на конференции по безопасности во все той же Эстонии. По словам ее участников, Прибалтика и Польша не стали бы дожидаться появления российских войск на их границах и сами бы послали своих солдат на Украину. В этом случае, считают авторы публикации, НАТО стало бы одной из сторон конфликта.

«СТЕНА ДРОНОВ»

Судя по всему, это не просто словесные попытки поиграть мускулами перед Россией — уже упомянутые страны Балтии и Польша, а также Норвегия и Финляндия договорились о создании «стены дронов» на белорусской и российской границах. Соответствующее заявление министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте опубликовано на сайте ведомства.

По итогам совещаний министров была достигнута договоренность, что «стена» протянется от Норвегии до Польши. Цель ее создания — пресекать контрабанду и «провокации со стороны недружественных стран».

Помимо дронов, планируется использовать средства борьбы с БПЛА, которые будут останавливать беспилотники «из враждебных стран».

Билотайте подчеркнула, что государственная пограничная служба Литвы уже создала соответствующее подразделение для усиления охраны собственной границы и занимается закупкой БПЛА. В ближайшее время страны оценят масштабы необходимой работы и разработают совместно с экспертами план по внедрению «стены дронов», отметила Билотайте.

Сообщается, что на создание «стены БПЛА» могут быть потрачены средства ЕС, а в принимающих участие в проекте странах пройдут совместные учения по эвакуации, цель которых — обеспечение эвакуации населения, проверка готовности учреждений к работе и взаимодействию друг с другом и оценка возможностей по размещению людей. Все эти алгоритмы необходимо изучить до запуска «стены дронов», заявила Билотайте.

НЕ ЭСКАЛАЦИЯ!

Даже если допустить, что натовских военных все-таки отправят на Украину, к эскалации конфликта это не приведет, заявила глава эстонского правительства Кая Каллас. Ведь, утверждает политик, статью №5 устава Североатлантического альянса о коллективной обороне можно будет активировать лишь по решению Таллина. Об этом глава государства заявила в интервью газете Svenska Dagbladet.

При этом она повторила слова Кариса о том, что решение об отправке войск на помощь Киеву будет принимать парламент, кроме того, предстоит еще и общественная дискуссия. Она также поддержала идею подготовки украинских солдат прямо на месте.

ВПОЛОБОРОТА НЕ ВЫИГРЫВАЮТ

Конечно, Россия новые угрозы с Запада без внимания оставить не могла. Так, российский военный корреспондент Юрий Котенок напомнил, что мира с Эстонией у России не будет никогда. Более того, отметил он — сегодня на кону само существование России.

«Дело идет к тому, что на нас уже прямо снова полезет весь сброд “цивилизованного мира”. Они устраивают это раз в век. Сейчас приходит время. Готовятся напрямую. Но война эта, учитывая технологии, пострашнее Второй Мировой. Хотя бы потому что первый этап уже начался», — заявил военкор.

Он также призвал соотечественников не предаваться излишнему оптимизму и заявил, что Запад сделает все, чтобы «положить Россию на лопатки». «Войны вполоборота не выигрывают, даже если называются они спецоперацией», — подчеркнул Котенок.