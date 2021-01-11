Пашинян: конфликт в Нагорном Карабахе еще не урегулирован
Конфликт в Нагорном Карабахе еще не урегулирован, вопрос статуса региона еще предстоит определить, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам трехсторонних переговоров лидеров РФ, Армении и Азербайджана в Москве.
Как передает РИА Новости, Пашинян заявил о готовности Армении вести переговоры по этой проблеме. Также глава армянского правительства добавил, что нерешенным остается и вопрос обмена пленными, эта работа также будет продолжена.
Ранее в середине декабря президент России Владимир Путин заявил, что Нагорный Карабах с позиций международного права является частью Азербайджана. При этом он добавил, что на практике ситуация сложнее, а статус Карабаха должен остаться неизменным и решаться в будущем.
Трёхсторонние переговоры глав России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху завершились в Кремле в понедельник. Встреча президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и лидера Азербайджана Ильхама Алиева продлилась около четырёх часов.
Как сообщил Путин по итогам встречи, стороны подписали совместное заявление о развитии Карабаха, план по нему будет представлен в ближайшее время.
Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября 2020 года. В ноябре главы России, Армении и Азербайджана подписали соглашение о прекращении огня. Согласно документу, стороны конфликта должны обменяться пленными и погибшими, ряд районов Карабаха переходит под контроль Азербайджана, а в регионе размещаются российские миротворцы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru