Война «содержанок»: Волков проиграл Венедиктову

Венедиктов выложил документы после того, как команда оппозиционера Алексея Навального, в частности, Волков, обвинила его в получении 680 миллионов рублей из «черной кассы» мэрии Москвы — на выпуск журнала «Мой район». Венедиктов выбрал правильную линию в конфликте с Волковым, считает политолог.



«Репутации Волкова ущерб нанесен быть не может, потому что она отсутствует. Что касается Венедиктова, то я думаю, ядро его фанатов примерно понимает, как была построена модель его взаимоотношений с властью и основными группами влияния, поэтому никаких страшных открытий для них не произошло, тем более, что Венедиктов, в общем-то, детально, безэмоционально на все ответил», - заключил собеседник.

В том расследовании Навального вместе с Венедиктовым фигурирует еще и Ксения Собчак, тоже в позиции "содержанки" мэра Москвы Сергея Собянина. Ее реакция также не заставил себя ждать. В публикации своего телеграм-канала она выписала несколько абзацев, насколько Волков выглядит в ее глазах несчастным и нелепым. «Трус, слабак, тряпка и рохля» - подвела черту под конфликтом "кровавая барыня".

