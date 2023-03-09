Война «содержанок»: Волков проиграл Венедиктову

Оппозиционер Волков предсказуемо получил компромат-нокаут от Алексея Венедиктова, заявил НСН политолог Евгений Минченко.

Конфликт между оппозиционером Леонидом Волковым и журналистом Алексеем Венедиктовым (оба признаны иноагентами) закончился предсказуемо победой экс-главреда «Эха Москвы», рассказал в эфире НСН политолог Евгений Минченко.

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Ранее Леонид Волков заявил, что решил "взять паузу" на посту главы фонда ФБК (признан иноагентом). Такое решение он принял после публичного конфликта с Алексеем Венедиктовым, который уличил Волкова во вранье. Накануне журналист выложил фото с письмом, в котором была просьба в Еврокомиссию снять санкции с высшего руководства «Альфа-групп». Сначала Волков заявил, его подпись "вфотошоплена", затем признался и сказал, что "письмо было большой ошибкой".

«Волков объявил войну Венедиктову, ну и тут же получил в ответку. На мой взгляд, все очевидно. Было бы интересно узнать, кто спонсировал деятельность Навального и его группы на протяжении всех этих лет. Источники финансирования, фамилии… Наверное, там можно было бы узнать много интересного – например, про историю участия Навального в выборах мэра Москвы в 2013 году», - сказал Минченко.
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Венедиктов выложил документы после того, как команда оппозиционера Алексея Навального, в частности, Волков, обвинила его в получении 680 миллионов рублей из «черной кассы» мэрии Москвы — на выпуск журнала «Мой район». Венедиктов выбрал правильную линию в конфликте с Волковым, считает политолог.

«Репутации Волкова ущерб нанесен быть не может, потому что она отсутствует. Что касается Венедиктова, то я думаю, ядро его фанатов примерно понимает, как была построена модель его взаимоотношений с властью и основными группами влияния, поэтому никаких страшных открытий для них не произошло, тем более, что Венедиктов, в общем-то, детально, безэмоционально на все ответил», - заключил собеседник.

В том расследовании Навального вместе с Венедиктовым фигурирует еще и Ксения Собчак, тоже в позиции "содержанки" мэра Москвы Сергея Собянина. Ее реакция также не заставил себя ждать. В публикации своего телеграм-канала она выписала несколько абзацев, насколько Волков выглядит в ее глазах несчастным и нелепым. «Трус, слабак, тряпка и рохля» - подвела черту под конфликтом "кровавая барыня".

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ИноагентыАлексей Венедиктов
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